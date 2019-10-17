رياضة

هل يرحل فايلر لقيادة منتخب بلاده.. تقرير سويسرى يرد

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
رينييه فايلر
رينييه فايلر
انضم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، لقائمة المرشحين لقيادة منتخب بلاده في المرحلة القادمة خلفًا للمدرب الحالى فلاديمير بيتكوفيتش. وذكر تقرير نشرته صحيفة "بليك" السويسرية أسماء أبرز المدربين المرشحين لخلافة بيتكوفيتش في قيادة منتخب سويسرا، ويأتى ذلك وسط شائعات برحيل المدرب المخضرم صاحب الـ56 عامًا. وكشف التقرير السويسري أن فايلر ارتبط مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري، ولكنه مرشح لإمكانية خلافة بيتكوفيتش والرحيل عن منصبه الحالي فى القلعة الحمراء، كما أشار التقرير إلى أن فايلر يمتلك مقومات النجاح والثقة بالنفس.
ووضع التقرير أسماء عدة مدربين لتولي قيادة المنتخب السويسري في الفترة المقبلة على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وجيراردو سيواني مدرب يانج بويز السويسري ومارسيل كولر مدرب بازل، وأورس فيشر مدرب يونيون برلين الألماني وأليكس فراي. وتولى فايلر قيادة الأهلي منذ عدة أسابيع وحقق معه لقب
اقرأ المزيد
علي ماهر

علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.
ليبرتادوريس

الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.
مصر للمقاصة

المقاصة يفوز على المصرى.. والإنتاج يعمق جراح إنبي

نجح فريق مصر للمقاصة في اقتناص فوز صعب من نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ليقتنص الفريق الفيومي ثلاث نقاط غالية في الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد صلاح أمين، بضربة جزاء احتسبها الحكم في نهاية المباراة. ويحتل مصر للمقاصة بهذا الفوز المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يقع المصري في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مبارايات على مدار بطولة الدوري المصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
مختار-مختار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
رينيه فايلر (4)

فايلر يعدد مكاسب رباعية الأهلي في الإنتاج الحربي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة. وأضاف عقب نهاية المباراة: "سعيد جدا للفريق ونجحنا في تحقيق الفوز وإحراز أربعة أهداف". وتابع: "تسيدنا المباراة في الشوط الأول وكانت لدينا الفرص في إحراز أهداف أخرى بعدما أتيحت لنا فرصتان، وفي الشوط الثاني ومع أول 15 دقيقة كان هناك صعوبة والشناوي نجح في إنقاذ الفريق من هدف محقق". وواصل: "بعد تصدي الشناوي نجحنا في إحراز 3 أهداف أخرى، وكما قلت أنا سعيد جدًّا عقب هذا الفوز الكبير".
ليفربول‎

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]