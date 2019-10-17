هل يرحل فايلر لقيادة منتخب بلاده.. تقرير سويسرى يرد

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

رينييه فايلر

انضم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، لقائمة المرشحين لقيادة منتخب بلاده في المرحلة القادمة خلفًا للمدرب الحالى فلاديمير بيتكوفيتش. وذكر تقرير نشرته صحيفة "بليك" السويسرية أسماء أبرز المدربين المرشحين لخلافة بيتكوفيتش في قيادة منتخب سويسرا، ويأتى ذلك وسط شائعات برحيل المدرب المخضرم صاحب الـ56 عامًا. وكشف التقرير السويسري أن فايلر ارتبط مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري، ولكنه مرشح لإمكانية خلافة بيتكوفيتش والرحيل عن منصبه الحالي فى القلعة الحمراء، كما أشار التقرير إلى أن فايلر يمتلك مقومات النجاح والثقة بالنفس.

ووضع التقرير أسماء عدة مدربين لتولي قيادة المنتخب السويسري في الفترة المقبلة على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وجيراردو سيواني مدرب يانج بويز السويسري ومارسيل كولر مدرب بازل، وأورس فيشر مدرب يونيون برلين الألماني وأليكس فراي. وتولى فايلر قيادة الأهلي منذ عدة أسابيع وحقق معه لقب



ووضع التقرير أسماء عدة مدربين لتولي قيادة المنتخب السويسري في الفترة المقبلة على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وجيراردو سيواني مدرب يانج بويز السويسري ومارسيل كولر مدرب بازل، وأورس فيشر مدرب يونيون برلين الألماني وأليكس فراي.



وتولى فايلر قيادة الأهلي منذ عدة أسابيع وحقق معه لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، كما حقق معه نتائج متقدمة فى الدورى على مدار البطولة وذلك بعد الفوز فى المباريات الثلاث التى خاضها فى البطولة المحلية، فاز فى مباراتين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة أمام الإنتاج الحربي، كما فاز أمام أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.