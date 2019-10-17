وكيل الشناوي يتحدث عن تلقيه عرضًا من مانشستر يونايتد

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

محمد الشناوي

كشف إبراهيم فتحي، عضو شركة MGB، وكيلة أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تلقيه عرضا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وقال فتحي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن الشركة لم تستقبل أي عروض رسمية أو اتصالات بشأن انتقال الشناوي لليونايتد مشيرا إلى أن الصحافة الإنجليزية وحدها هي التي كشفت عن هذه الأنباء. وواصل: "الشناوي له عقد مع الأهلي وأي عرض رسمي للاعب بالتأكيد سنكشف عنه لكن لم يصل عروض من مانشستر أو غيره من الأندية".

وكشفت بعض الصحف الإنجليزية عن اهتمام مسؤولي فريق مانشستر يونايتد بالتعاقد مع محمد الشناوي ورغبتهم في ضم الحارس الدولي في شهر يناير المقبل. وقالت صحيفة "برمنجهام ميل" البريطانية إن "محمد الشناوي" الذي كان هدفًا لآستون فيلا خلال الصيف الماضي بات على رادار يونايتد خلال الفترة الحالية. وأضافت أنه بحسب