رياضة

توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
توخيل
توخيل
علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
ونوه: "فيراتي وسارابيا عادا إلينا أمس الأربعاء ولم يتدربا مع الفريق سوى مرة واحدة فقط، بينما سافر آخرون لمسافات طويلة مثل ماركينيوس وتياجو سيلفا، علينا أيضًا الاستعداد لمواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال". وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "نعم الأجندة الدولية للمباريات كثيرة جدا، والمشكلة الأكبر هي الفوارق
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علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.
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الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.
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المقاصة يفوز على المصرى.. والإنتاج يعمق جراح إنبي

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اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
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موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
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