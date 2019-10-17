توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

توخيل

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".

ونوه: "فيراتي وسارابيا عادا إلينا أمس الأربعاء ولم يتدربا مع الفريق سوى مرة واحدة فقط، بينما سافر آخرون لمسافات طويلة مثل ماركينيوس وتياجو سيلفا، علينا أيضًا الاستعداد لمواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال". وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "نعم الأجندة الدولية للمباريات كثيرة جدا، والمشكلة الأكبر هي الفوارق



ونوه: "فيراتي وسارابيا عادا إلينا أمس الأربعاء ولم يتدربا مع الفريق سوى مرة واحدة فقط، بينما سافر آخرون لمسافات طويلة مثل ماركينيوس وتياجو سيلفا، علينا أيضًا الاستعداد لمواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال".



وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "نعم الأجندة الدولية للمباريات كثيرة جدا، والمشكلة الأكبر هي الفوارق الزمنية بين المباريات، مما يمنع أي مدرب من الاستعداد بشكل كافٍ".

وعن مبابى قال: "لست متأكدا من إمكانية مشاركته في مباراة الغد، سعدت للغاية بالتوصل لاتفاق مع منتخب فرنسا لاستبعاده من المعسكر الأخير، لأن كيليان لم يكن قادرا على اللعب حتى في مباراة تركيا".



واختتم: "نحن مثل بقية الأندية، نعاني من عدة إصابات، وكثرة المباريات الدولية يقتل اللاعبين، يحضر الجماهير إلى المدرجات للاستمتاع، في الوقت الذي يعاني اللاعبون من إرهاق شديد".