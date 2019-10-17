سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«بعد الصيانة».. انتظام حركة الخط الأول لمترو الأنفاق

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
مترو الأنفاق_أرشيفية
مترو الأنفاق_أرشيفية
أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، والتي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية للمترو، مشيرة إلى أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الإتجاهين.
وكان المتحدث المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية، ما أدى إلى قطعها.وأضاف المتحدث،
اقرأ المزيد
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. وأبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تذكر المصريين بالعزة والكرامة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من قدامى المحاربين، قائلا: إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مضيفًا أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.
احمد-الطيب (3)

الطيب لرئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إذ رحب الطيب في بداية اللقاء، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية،
اقرأ المزيد من الأخبار
مترو-الانفاق

عطل في مترو الخط الأول.. و30 أتوبيس لحل الأزمة

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالخط الأول بسبب سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية؛ ما أدى لانقطاعها، موضحا أنه في أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، ما أدى لسقوط رافعة الونش على الشبكة الكهربائية، وتم على الفور التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات.
مترو-الانفاق

مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
قطار (1)

تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]