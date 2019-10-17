«بعد الصيانة».. انتظام حركة الخط الأول لمترو الأنفاق

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

مترو الأنفاق_أرشيفية

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، والتي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية للمترو، مشيرة إلى أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الإتجاهين.

وكان المتحدث المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية، ما أدى إلى قطعها.وأضاف المتحدث،