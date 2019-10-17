رياضة

مران الأهلي.. تألق «قفشة» ومحاضرة فايلر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار الاستعداد للمرحلة المُقبلة عقب تأجيل مباراة الزمالك والتي كان من المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على استاد القاهرة الدولي، وبدأ المران بجلسة من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين، وقام فايلر بشرح البرنامج الذي سيتم الاعتماد عليه في الفترة المُقبلة، كما شدد على ضروروة التركيز في التدريبات، وأن يكون الفريق على أتم الاستعداد لأي مباراة.
وشارك مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، بدون قناع للوجه كما كان محددا له من قبل، لكن مشاركة اللاعب في التدريبات جاءت بدون أي التحامات أو لعب بالرأس، بعد خوض اللاعب عملية جراحية في عظمة الوجه، بعد تعرضه للكسر في مباراة سموحة. وخصص رينيه فايلر، فقرة للاعبين من أجل التدرب بشكل أقوى على مواقف
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مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

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