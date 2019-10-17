رياضة

مران الزمالك.. رسائل قوية من ميتشو وغياب شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
مران الزمالك
مران الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمباراة المقاولون العرب، التي تقام يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، عدة رسائل قوية إلى لاعبيه، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، قائلا: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق.. انطلقوا لخوض التدريبات".
وخضع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، لتدريبات تأهيلية لشعوره بالإجهاد، فيما عاد الحارس الشاب محمد صبحي للمران بعد مشاركته أمس الأربعاء، في مباراة ضد مصر للمقاصة في البطولة الجمهورية لمواليد 1999. وشهد المران عقد تقسيمة بين لاعبي الفريق، شهدت تألقًا لافتًا للأنظار لفرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور
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علي ماهر

علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.
ليبرتادوريس

الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.
مصر للمقاصة

المقاصة يفوز على المصرى.. والإنتاج يعمق جراح إنبي

نجح فريق مصر للمقاصة في اقتناص فوز صعب من نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ليقتنص الفريق الفيومي ثلاث نقاط غالية في الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد صلاح أمين، بضربة جزاء احتسبها الحكم في نهاية المباراة. ويحتل مصر للمقاصة بهذا الفوز المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يقع المصري في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مبارايات على مدار بطولة الدوري المصري.
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اصابة-فرجانى-ساسى

ميتشو يعقد جلسة مع ساسي وبوطيب قبل مران الزمالك

خاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث قام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعض مشاركتهم في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبوتسوانا. كما انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ميتشو

ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.
مران الزمالك

مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
اصابة-فرجانى-ساسى

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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