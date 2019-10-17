مران الزمالك.. رسائل قوية من ميتشو وغياب شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمباراة المقاولون العرب، التي تقام يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، عدة رسائل قوية إلى لاعبيه، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، قائلا: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق.. انطلقوا لخوض التدريبات".

وخضع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، لتدريبات تأهيلية لشعوره بالإجهاد، فيما عاد الحارس الشاب محمد صبحي للمران بعد مشاركته أمس الأربعاء، في مباراة ضد مصر للمقاصة في البطولة الجمهورية لمواليد 1999. وشهد المران عقد تقسيمة بين لاعبي الفريق، شهدت تألقًا لافتًا للأنظار لفرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور