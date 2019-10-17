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بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يوافق على «صفقة» بريكست

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
الاتحاد الأوروبي - أرشيفية
الاتحاد الأوروبي - أرشيفية
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على اتفاق جديد مع بريطانيا، بخصوص خروج المملكة المتحدة "بريكست"، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن الدولة الأعضاء التي عقدت قمسة في بروكسل اليوم الخميس، صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، وحددت يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب، على أن يدخل الاتفاق جيز التنفيذ بداية من اليوم الأول في نوفمبر المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على كافة الوثائق الضرورية في الوقت المناسب، بحسب روسيا اليوم.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنهم الاتحاد أصبح "قريبا جدا" من المرحلة النهائية لانسحاب بريطانيا بعد الموافقة الجماعية على الاتفاق، مشيرا في تصريحات، عقب انتهاء القمة، إلى أن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية، مؤكدا أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية، وأن أبواب
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

مواجهات عنيفة في فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص ويصيب العشرات

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الأولي. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
ترامب-أردوغان

الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".
أنجيلا-ميركل

ميركل تصعّد ضد أنقرة: لن نسلم تركيا أي أسلحة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لها، اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، مطالبة بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني.
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صحف-الكويت

صحف عربية: منبج في قبضة النظام السوري رغم حشد تركيا

لا تزال الأحداث في سوريا تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، تعرض رتل من قوات النظام السوري، يضم عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى منبج في شمال شرقي حلب. وأفاد نشطاء أن القصف استهدف سبع آليات وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات "إف 16" تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

27 مليار يورو قيمة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون، جاء ذلك في بيان لوزارة التخطي، اليوم الثلاثاء، حول كلمة وزيرة التخطيط خلال حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
بوريس-جونسون (1.) (1)

هل تنهي تعديلات بوريس جونسون ملف البريكست؟

بنود عملية أم مقترحات غير قابلة للتطبيق، هكذا وقع الاتحاد الأوروبي في حيرة من أمره تجاه تقييم النموذج الجديد الذي قدمه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، حيث بدا من الواضح أن هناك اختلافات في تقييم هذا النموذج ومدى إمكانية تطبيقه بشكل فعلي. ويرى رئيس الوزراء البريطاني، أنه قدم خطة "بناءة ومعقولة" إلى بروكسل، تحتوي على تنازلات من المملكة المتحدة حول إيجاد ترتيبات بديلة للدعم الأيرلندي في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليأتي الآن دور بروكسل لتقول كلمتها النهائية بشأن هذا الملف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
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