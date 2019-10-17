بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يوافق على «صفقة» بريكست

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

الاتحاد الأوروبي - أرشيفية

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على اتفاق جديد مع بريطانيا، بخصوص خروج المملكة المتحدة "بريكست"، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن الدولة الأعضاء التي عقدت قمسة في بروكسل اليوم الخميس، صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، وحددت يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب، على أن يدخل الاتفاق جيز التنفيذ بداية من اليوم الأول في نوفمبر المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على كافة الوثائق الضرورية في الوقت المناسب، بحسب روسيا اليوم.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنهم الاتحاد أصبح "قريبا جدا" من المرحلة النهائية لانسحاب بريطانيا بعد الموافقة الجماعية على الاتفاق، مشيرا في تصريحات، عقب انتهاء القمة، إلى أن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية، مؤكدا أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية، وأن أبواب