رياضة

المقاصة يفوز على المصرى.. والإنتاج يعمق جراح إنبي

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
فريق مصر للمقاصة
فريق مصر للمقاصة
نجح فريق مصر للمقاصة في اقتناص فوز صعب من نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ليقتنص الفريق الفيومي ثلاث نقاط غالية في الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد صلاح أمين، بضربة جزاء احتسبها الحكم في نهاية المباراة. ويحتل مصر للمقاصة بهذا الفوز المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يقع المصري في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مبارايات على مدار بطولة الدوري المصري.
وحاول الفريقان منذ انطلاق صافرة المباراة الخروج بهدف الفوز، لكنهما فشلا على مدار الشوط الأول في الوصول لشباك الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات الحذرة من الجانبين، لكن مع فشل في تسجيل أي أهداف، ليحتسب أمين عمر، حكم المباراة، ضربة جزاء لمصر المقاصة في
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علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

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مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
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سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
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