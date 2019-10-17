المقاصة يفوز على المصرى.. والإنتاج يعمق جراح إنبي

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

فريق مصر للمقاصة

نجح فريق مصر للمقاصة في اقتناص فوز صعب من نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ليقتنص الفريق الفيومي ثلاث نقاط غالية في الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد صلاح أمين، بضربة جزاء احتسبها الحكم في نهاية المباراة. ويحتل مصر للمقاصة بهذا الفوز المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يقع المصري في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مبارايات على مدار بطولة الدوري المصري.

وحاول الفريقان منذ انطلاق صافرة المباراة الخروج بهدف الفوز، لكنهما فشلا على مدار الشوط الأول في الوصول لشباك الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات الحذرة من الجانبين، لكن مع فشل في تسجيل أي أهداف، ليحتسب أمين عمر، حكم المباراة، ضربة جزاء لمصر المقاصة في