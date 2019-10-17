مواجهات عنيفة في فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص ويصيب العشرات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الأولي. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.

وفي شمال رام الله، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا.وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات