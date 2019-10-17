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مواجهات عنيفة في فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص ويصيب العشرات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الأولي. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.
وفي شمال رام الله، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا.وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات
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الاتحاد الأوروبي

بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يوافق على «صفقة» بريكست

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على اتفاق جديد مع بريطانيا، بخصوص خروج المملكة المتحدة "بريكست"، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن الدولة الأعضاء التي عقدت قمسة في بروكسل اليوم الخميس، صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، وحددت يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب، على أن يدخل الاتفاق جيز التنفيذ بداية من اليوم الأول في نوفمبر المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على كافة الوثائق الضرورية في الوقت المناسب، بحسب روسيا اليوم.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
ترامب-أردوغان

الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".
أنجيلا-ميركل

ميركل تصعّد ضد أنقرة: لن نسلم تركيا أي أسلحة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لها، اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، مطالبة بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني.
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المسجد الاقصى

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
اقتحامات-الاقصى

الاحتلال يخلي المصلين من باحة مصلى «الرحمة» بالأقصى

أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال بدأت منذ صباح اليوم بإخلاء المصلين من باحة المصلى. وفي السياق ذاته، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 50 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.
مستوطنون-في-القدس

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال

أقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان اليوم، أن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى. وأضافت أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
مجندات-في-الجيش الاسرائيلي

الاحتلال يقتحم رام الله.. ومواجهات مع فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
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