الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.

ويشارك في الدور نصف النهائي كل من ريفيربليت الأرجنتيني أمام نظيره بوكا جونيور، بينما في المباراة الثانية يواجه فريق فلامنحو البرازيلي نظيره جريمو البرازيلي. وتعد نسخة 2019 هي الأولى التي تقام لأول مرة على أرض محايدة بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب في جميع النسخ السابقة. ويقام نهائي كوبا سود أمريكانا