الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
هالة زايد وزيرة الصحة
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخرى الي البلاد، كما تتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحي بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وإصدار كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محال إقاماتهم،
وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخرى الي البلاد، كما تتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحي بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وإصدار كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محال إقاماتهم، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة، كإجراء احترازي لمنع انتشار أي أمراض معدية داخل البلاد.
وأكد عيد أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق. كما تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.