الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.

وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخرى الي البلاد، كما تتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحي بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وإصدار كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محال إقاماتهم،