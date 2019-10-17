سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخرى الي البلاد، كما تتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحي بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وإصدار كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محال إقاماتهم،
اقرأ المزيد
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. وأبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
مترو-الانفاق

«بعد الصيانة».. انتظام حركة الخط الأول لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، والتي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية للمترو، مشيرة إلى أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الإتجاهين.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تذكر المصريين بالعزة والكرامة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من قدامى المحاربين، قائلا: إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مضيفًا أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.
احمد-الطيب (3)

الطيب لرئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إذ رحب الطيب في بداية اللقاء، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية،
اقرأ المزيد من الأخبار
لبن-أطفال (1)

الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
مستشفى علاج سرطان الاطفال بالاسكندرية (1)

هل تصدرت مصر قائمة الأكثر إصابة بالسرطان عالميا؟

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالميا، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد فى مصر انخفض بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: ثورة البرلمان لن تهدأ.. والحقيقة هتوصل للمواطن

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه "محاولة تنييم الناس"، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه". وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق. وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية. وأكد، أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: "لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]