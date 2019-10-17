علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج
تحرير:علي الزيني
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
علي ماهر
تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.
وقدم علي ماهر، اعتذارًا نهائيًّا عن الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق إنبي، لشعوره أن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه، منذ انطلاق الموسم، رافعًا الحرج عن مجلس الإدارة.
وعقد ماهر جلسة مطولة مع عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، شهدت تقدمه باستقالة مكتوبة، مبديًا استعداده لقيادة تدريبات الفريق، لحين
وقدم علي ماهر، اعتذارًا نهائيًّا عن الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق إنبي، لشعوره أن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه، منذ انطلاق الموسم، رافعًا الحرج عن مجلس الإدارة.
وعقد ماهر جلسة مطولة مع عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، شهدت تقدمه باستقالة مكتوبة، مبديًا استعداده لقيادة تدريبات الفريق، لحين إسناد المسئولية لمدير فني جديد، لكنه حرص على مصافحة اللاعبين وعمال غرف الملابس قبل مغادرة الاستاد.
وسيكون فريق إنبي في مهمة صعبة، عندما يستقبل نظيره الزمالك، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.