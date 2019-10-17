علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

علي ماهر

تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.

وقدم علي ماهر، اعتذارًا نهائيًّا عن الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق إنبي، لشعوره أن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه، منذ انطلاق الموسم، رافعًا الحرج عن مجلس الإدارة. وعقد ماهر جلسة مطولة مع عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، شهدت تقدمه باستقالة مكتوبة، مبديًا استعداده لقيادة تدريبات الفريق، لحين