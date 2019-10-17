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السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. وأبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
ودخل أمير الكويت، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية إثناء زيارته لها في سبتمبر الماضي، وبعدها بأيام أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي
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الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
مترو-الانفاق

«بعد الصيانة».. انتظام حركة الخط الأول لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، والتي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، وسقوط «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية للمترو، مشيرة إلى أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الإتجاهين.
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شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تذكر المصريين بالعزة والكرامة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من قدامى المحاربين، قائلا: إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مضيفًا أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.
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الطيب لرئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إذ رحب الطيب في بداية اللقاء، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية،
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كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).
احمد-الجارالله

أحمد الجارالله: السيسي قائد يعمل لمجد بلاده وليس لشخصه

أكد رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، أن رد المصريين القوي على دعوات تنظيم "الإخوان" الإرهابي للتظاهر، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يعمل لمجد بلاده وليس لمجده الشخصي. وقال الجارالله – في افتتاحية الجريدة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان "الشعب المصري اليقظ .. يدحر فلول الإخوان"، إن الشعب المصري يُسجَّل تأكيده صوابية الخيارات التي ذهب إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء ما هدمته حركات الفوضى بعد 25 يناير 2011، وأدت إلى تخريب الاقتصاد الوطني، كما أدخلت مصر في متاهة الإرهاب، والتي كان يهدف منها تنظيم "الإخوان" الإرهابي المدعوم من قوى دولية، تخريب العالم العربي، لفشله في اعتلاء أنظمة الحكم فيه وإقامة دولته من خلال صناديق الاقتراع.
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حمدوك: شعب السودان يشكر مصر لدعمها ثورته

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن شكره لمصر والمجتمع الدولى، على دعم بلاده؛ "مما جعل انتصار الثورة ممكنا". وقال حمدوك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأول لمسئول سوداني كبير منذ نحو عقدٍ: "لا يجب مواصلة معاقبة شعب السودان، بجريرة نظام كان (الشعب) هو المتضرر الأول منه والفاعل الرئيسي في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره".
صادرات-تركيا للعراق

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
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