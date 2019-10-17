السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. وأبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

ودخل أمير الكويت، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية إثناء زيارته لها في سبتمبر الماضي، وبعدها بأيام أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي