حتى الآن.. 145 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

مظاهرات الجزائر - أرشيفية

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا حتى اليوم الخميس، استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من بين المرشحين المحتملين ممثلون عن أحزاب، مثل رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، ورئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب التجمع علي زغدود وحزب الجزائر للرفاه مراد عروج.

وأوضح شرفي، أن هناك عددا من المرشحين المستقلين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.ويلزم قانون نظام الانتخابات المرشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع تأييد على الأقل من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تجمع من 25 ولاية على