سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حتى الآن.. 145 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
مظاهرات الجزائر - أرشيفية
مظاهرات الجزائر - أرشيفية
قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا حتى اليوم الخميس، استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من بين المرشحين المحتملين ممثلون عن أحزاب، مثل رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، ورئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب التجمع علي زغدود وحزب الجزائر للرفاه مراد عروج.
وأوضح شرفي، أن هناك عددا من المرشحين المستقلين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.ويلزم قانون نظام الانتخابات المرشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع تأييد على الأقل من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تجمع من 25 ولاية على
اقرأ المزيد
بشار-الاسد

«أردوغان رجل خطير».. الحكومة السورية تعلق على وقف العدوان التركي

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته، وأوضحت في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركي على سوريا.
مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات حاشدة في لبنان.. والحكومة تلغي رسوم مكالمات الإنترنت

أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إيقاف العمل بقرار فرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها، وقال الوزير مساء اليوم، إن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر توجيها بإلغاء هذا القرار وإسقاط الدراسة المتعلقة به وعدم عرضها على مجلس الوزراء بعد الآن، وأن تبقى الخدمات متوفرة على النحو الاعتيادي، مشددا على أنه لن يتم فرض أي رسوم مالية على المكالمات الهاتفية التي تُجرى عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وفي مقدمتها تطبيق "واتس آب".
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
ميشال-عون

رئيس لبنان: متمسكون بالدفاع عن أنفسنا إزاء أي اعتداء إسرائيلي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، تمسك بلاده بالاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي صيف عام 2006) وحق لبنان المشروع في الدفاع عن النفس إزاء أي اعتداء يتعرض له. وقال عون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأيرلندي مايكل هيجنز الذي يزور لبنان - إن إسرائيل حاولت في 25 أغسطس الماضي، تغيير الوضع القائم الذي أرساه قرار مجلس الأمن، عبر اعتداء نفذته بواسطة طائرات من دون طيار على ضاحية بيروت الجنوبية، واصفا هذا الاعتداء بأنه "أخطر خرق إسرائيلي لهذا القرار وأنه هدد الاستقرار وكاد أن يشعل المنطقة برمتها".
اقرأ المزيد من الأخبار
انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
قايد-صالح

هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
احمد-قايد-صالح

الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]