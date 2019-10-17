المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو وتمنح الفريقين مهلة

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

الكلاسيكو الإسبانى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رفضها طلب رابطة الليجا نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ووفقًا لراديو "كادينا كوبي" الإسبانى، اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحتهم قبل الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد المباراة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم قد استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذى كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الليجا على ملعب "كامب نو". وأخطر برشلونة الاتحاد الإسبانى لكرة القدم بأنه يرفض نقل الكلاسيكو إلى