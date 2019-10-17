رياضة

المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو وتمنح الفريقين مهلة

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
الكلاسيكو الإسبانى
الكلاسيكو الإسبانى
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رفضها طلب رابطة الليجا نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ووفقًا لراديو "كادينا كوبي" الإسبانى، اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحتهم قبل الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد المباراة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم قد استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذى كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الليجا على ملعب "كامب نو". وأخطر برشلونة الاتحاد الإسبانى لكرة القدم بأنه يرفض نقل الكلاسيكو إلى
اقرأ المزيد
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".
الكلاسيكو-11

تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
بيراميدز (3)

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
عثمان-ديمبلي (1)

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]