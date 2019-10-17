رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
فايلر
فايلر
كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
وواصل: "فايلر له عقد مع النادي الأهلي لمدة سنة وبدون أي شروط جزائية وهذا مُعلن للجميع منذ الإعلان عن التعاقد معه ومسألة رحيل السويسري مرفوضة". وأضاف: "وطرح اسم فايلر لتدريب المنتخب أمر طبيعي نظرًا للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الأهلي في الفترة الحالية، لكن نحن متمسكون ببقائه". وعلمت "التحرير" أن فايلر
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