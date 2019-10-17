رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
بيراميدز
بيراميدز
حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.
بداية المباراة جاءت هادئة في ظل سيطرة نسبية من فريق بيراميدز الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى سموحة، في الشوط الأول، وباغت فريق سموحة بهجمة خطيرة في الدقيقة 26، بعدما استقبل حسام حسن، كرة عرضية برأسه في القائم الأيمن، لتضيع فرصة التقدم، وينتهي النصف الأول من المواجهة سلبيّا. وفي الدقيقة 74 أضاع فريق
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سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".
الكلاسيكو-11

تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
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سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
مران الاهلي

مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.
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