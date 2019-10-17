التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

بيراميدز

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.

بداية المباراة جاءت هادئة في ظل سيطرة نسبية من فريق بيراميدز الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى سموحة، في الشوط الأول، وباغت فريق سموحة بهجمة خطيرة في الدقيقة 26، بعدما استقبل حسام حسن، كرة عرضية برأسه في القائم الأيمن، لتضيع فرصة التقدم، وينتهي النصف الأول من المواجهة سلبيّا. وفي الدقيقة 74 أضاع فريق