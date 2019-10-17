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رسميا.. سحب رخصة قائد طائرة محمد رمضان مدى الحياة

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
أصدر وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك من منطلق مسئولية الوزارة عن السلامة الجوية بمصر، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة.
وأضاف البيان، أن الوزراة قررت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، بالإضافة لسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. وأكدت الوزارة على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات
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بـ27 فيلما عالميًا.. ماذا ينتظرك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل، ستمتاز للمرة الأولى في تاريخ المهرجان بوجود أكثر من 20 فيلما طويلا في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالي حتى الآن 27 فيلما. وأكد "حفظي" أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد الآخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة، الأمر الذي يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير.
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أشرف زكي: إسرائيل مرعوبة من إقبال الشباب على «الممر»

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر على القائمين على فيلم الممر، معقبًا: "اللي رعب اسرائيل مش فيلم الممر فقط، اللي رعبهم هو إقبال الشباب الشديد على هذا الفيلم الذي يدل على حب الشباب لهذا الوطن". وقال زكي، إن مصر في أشد الحاجة إلى إعداد أعمال سينمائية عسكرية، أو حتى أعمال إجتماعية تغطي بعض البطولات مثل قصة حياة شهيد، وخلافه، مشيرًا إلى أنه اتفق مع أكاديمية الفنون بمعهد السينما على إعداد أفلام تسجيلية قصيرة عن بعض الرموز والشهداء والأبطال.
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شريف مدكور لجمهوره: «كنت أرخص مذيع في مصر» (فيديو)

نشر الإعلامي شريف مدكور، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجه الشكر إلى الجمهور والأمهات والرجال والأطفال المتابعين، بسبب النجاح الذي وصل إليه البرنامج، قائلا: "دي نعمة وفضل من ربنا، مبسوط جدًا أن الأمهات بتقولي إن الأطفال بيسمعوا كلامي ودي نعمة من ربنا، وربنا يديمها علينا ولكل مجتهد نصيب، والحمدلله الواحد قادر وراضي ولكل مجتهد نصيب".
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بشرى-محمد-رمضان

بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته. وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.
تامر-مرسى

10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.
محمد-رمضان (1)

محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
محمد رمضان

محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
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