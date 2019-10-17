رسميا.. سحب رخصة قائد طائرة محمد رمضان مدى الحياة

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

محمد رمضان

أصدر وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك من منطلق مسئولية الوزارة عن السلامة الجوية بمصر، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة.

وأضاف البيان، أن الوزراة قررت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، بالإضافة لسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. وأكدت الوزارة على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات