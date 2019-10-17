تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

برشلونة وريال مدريد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم قد استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذى كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا على ملعب "كامب نو". وأخطر برشلونة الاتحاد الإسبانى لكرة القدم بأنه يرفض نقل الكلاسيكو إلى