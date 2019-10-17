14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

أغلب الأطراف ترحب بوقف العدوان على سوريا.. وترامب: الاتفاق "مذهل" وأنقذ أرواح حلفاءنا الأكراد.. وأرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح والعقوبات لم تعد ضرورية

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.

ماذا سيحدث أثناء الوقف؟أضاف بنس، إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، حيث ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مضيفاً أن القوات الكردية سوف تنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 32 كيلومترا.وكشف نائب الرئيس الأمريكي، عن أن وقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام"،

ماذا سيحدث أثناء الوقف؟

أضاف بنس، إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، حيث ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مضيفاً أن القوات الكردية سوف تنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 32 كيلومترا.



وكشف نائب الرئيس الأمريكي، عن أن وقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، بشكل كامل سيتم بعد انتهاء عملية الانسحاب الآمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا.



وأوضح بينس، أن العمليات العسكرية التركية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أمريكا خلالها تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.



وأكد أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سيوقف تباعا العملية العسكرية التركية، أنقذ أرواح ملايين الأشخاص في شمالي سوريا.

تركيا: ليس وقفا نهائيا

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بشأن التوصل إلى اتفاق يوقف الهجوم العسكري التركي في شمالي سوريا، وقال إن أنقرة حققت ما تطمح إليه من وراء العملية العسكرية التركية، معتبرا أن واشنطن قبلت بتنفيذ شروط أنقرة بخصوص المنطقة العازلة، بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على "تطهير المنطقة الحدودية بعمق 32 كيلومترا، من الإرهابيين وسحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية"، مشددا على أن مدة وقف إطلاق النار هي مجرد "فاصل" في العملية العسكرية التركية، وليس وقفا نهائيا لها، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب خلال هذه المدة تطبيق الانسحاب من المنطقة الآمنة.



وأكد أن أنقرة تسعى إلى إسكان اللاجئين السوريين في هذه المنطقة، مؤكدا أن الأمر سيتم "وفقا لرغبتهم" وبعد توفير بنية تحتية، وبعد دخول الجيش السوري مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، قال جاويش أوغلو إن أنقرة ستبحث الأمر مع الروس.

الأكراد: الاتفاق إيجابي

قال ممثل الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا شفان خابوري، مساء الخميس، إن الأكراد ينظرون إلى اتفاق وقف إطلاق النار بـ"إيجابية"، موضحا في تصريحات لسكاي نيوز، إنهم ينظرون للاتفاق بإيجابية، لأنه سيحقن دماء المدنيين.

سوريا الديمقراطية: ملتزمون

وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الخميس، استعداد قواته للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا في اتصال هاتفي مع قناة روناهي الكردية: "نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وأوضح أن الاتفاق يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنت تركيا هجومها، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

ترامب: الاتفاق مذهل

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق وقف العدوان التركي على شمال سوريا، الذي توصلت إليه واشنطن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "نتيجة مذهلة"، وأنه "أنقذ أرواح حلفاءنا الأكراد"، متوجها بالشكر إلى الأكراد.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، بعد توقيع الاتفاقية، أن "أرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح"، معتبرا أن هذا "يوم عظيم لتركيا والأكراد"، معلنا أن العقوبات "لم تعد ضرورية" على تركيا، مشددا على أن أمريكا ستواصل مساعيها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

الاتفاق في بنود

بنود أعلنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس:

- وقف تركيا العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.



- أمريكا ستعمل مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 32 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.



- الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية التي دخلتها قوات سورية.



- إنهاء العملية العسكرية التركية عند اكتمال انسحاب الأكراد.



- الولايات المتحدة لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا.



- أمريكا وتركيا تلتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، يضمن أمن أنقرة والأكراد.



- حماية الأقليات في شمال سوريا، وحماية السجون هناك.



- هزيمة تنظيم داعش هو الهدف المشترك.



- أمريكا تتراجع عن فرض عقوبات إضافية على تركيا.

بنود أعلنها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

- تمتد المنطقة الآمنة لعمق 32 كيلومترا في سوريا من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية.



- "مناقشة" بين تركيا وروسيا وضع منبج ومناطق أخرى.



- وقف العمليات العسكرية هدفه فقط السماح للمسلحين الأكراد بمغادرة المنطقة الآمنة.



- الاتفاق على تسليم القوات الكردية سلاحها الثقيل إلى الجيش الأمريكي.



- سيطرة القوات التركية على المنطقة الآمنة في سوريا.

