جريمة

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية
التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية
ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.
كان عدد من الأهالي قد أبلغوا عن قيام المتهمين بالتنقيب داخل أحد المنازل، وتضرر منازلهم من أعمال الحفر، وشفط المياه، وتجمع عدد كبير من كبار العائلات المتواجدة بالمنطقة لمساعدة الشرطة في ضبط المتهمين. على الفور انتقل النقباء حسن رضوان، ومصطفى جميل، ومحمد جبر، وملهم البلتاجي، وعمر الطحاوي، معاونو مباحث
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إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.
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قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

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«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
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السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
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ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.
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تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.
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«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
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اختناق 38 طالبة لاشتعال النيران بجوار مدرسة

أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وجاري إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة، وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات المطافئ، وتم السيطرة على الحريق.
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