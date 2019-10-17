ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.

كان عدد من الأهالي قد أبلغوا عن قيام المتهمين بالتنقيب داخل أحد المنازل، وتضرر منازلهم من أعمال الحفر، وشفط المياه، وتجمع عدد كبير من كبار العائلات المتواجدة بالمنطقة لمساعدة الشرطة في ضبط المتهمين. على الفور انتقل النقباء حسن رضوان، ومصطفى جميل، ومحمد جبر، وملهم البلتاجي، وعمر الطحاوي، معاونو مباحث