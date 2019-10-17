إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

انهيار بعقار

أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.

وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة، وتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة، وأوضحت المعاينة، أن العقار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وجاء انهيار السقف بالدور الارضي، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقامت قوات الأمن باتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للقاطنين بالعقار