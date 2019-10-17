جريمة

إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
انهيار بعقار
انهيار بعقار
أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.
وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة، وتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة، وأوضحت المعاينة، أن العقار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وجاء انهيار السقف بالدور الارضي، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقامت قوات الأمن باتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للقاطنين بالعقار
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التنقيب- علي -الآثار (2)

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.
محمود البنا

قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
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«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
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السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
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دهاء ابن وحسرة أم..كواليس ادعاء شاب اختطافه بالمنتزه

لم تدر ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية أن فلذة كبدها سيضعها في موقف لا تحسد عليه أمام رجال الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، هرعت الأم لإبلاغ الأمن فور تلقيها اتصالا هاتفيا من هاتف نجلها طلب منها شخص مجهول الهوية دفع مبلغ فدية 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، مطالبة ضباط المباحث بقسم شرطة المنتزه "إلحقوني.. ابني اتخطف"، لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة، وأنها وقعت في فخ نصبه فلذة كبدها، إذ تبين اختلاقه الواقعة للحصول على الأموال لنفسه دون التفكير لبرهة في والدته.
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قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
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