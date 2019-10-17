مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

ديسابر

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".

وواصل المدرب الفرنسي، حديثه، قائلا: "يجب أن نعترف أن كرة القدم، يوجد بها التعادل والفوز والهزيمة، والفريق لم يلعب كرة جيدة في الشوط الأول تحديدًا.. التعادل في مباراتين متتاليتين أمر عادي ووارد حدوثه". واختتم ديسابر، حديثه، قائلا: "مواجهة الطلائع كانت مختلفة لأن الفريق لعب بعشرة لاعبين من منتصف الشوط