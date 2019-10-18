الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 21 30 شبين الكوم 20 31 طنطا 19 30 دمنهور 18 29 الإسكندرية