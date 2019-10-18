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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 21 30 شبين الكوم 20 31 طنطا 19 30 دمنهور 18 29 الإسكندرية
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هل فرضت الحكومة زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
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طقس-معتدل (2)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-مياه

شبورة وحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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