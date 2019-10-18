رياضة

أوزيل غير نادم على قرار اعتزاله اللعب دوليا

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
استعاد النجم الألماني مسعود أوزيل ذكريات الصورة الجدلية التي التقطها مع الرئيس التركي أردوغان في صيف 2018، والتي تسببت في إعلانه اعتزال اللعب دوليا مباشرة بعد خروج ألمانيا المهين من دور المجموعات من مونديال روسيا، العام الماضي، ليؤكد في حواره مع بوابة "ذي أتلتيك" عدم شعوره بالندم على ذلك القرار الذي اتخذه بعد تعرضه للعنصرية في ألمانيا، وقال أوزيل في المقابلة إنه بعد مرور الوقت، فكر بعمق في ذلك القرار، بهدوء أكثر، ووجد أنه اتخذ بالفعل القرار الصحيح.
وأشار النجم الألماني إلى مروره بفترة عصيبة، خاصة أنه مثل المانشافت لمدة 9 أعوام كاملة، وتوج مع منتخب بلاده بمونديال البرازيل 2014، إلى جانب خوضه الكثير من المباريات التي لم يقصر فيها وقدم خلالها كل ما لديه دفاعًا عن ألوان القميص الذي يرتديه. وتابع أوزيل أنه شعر بالاستياء الشديد من الهتافات العنصرية
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حلمى-طولان

رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

سجل ضعيف لتاكسيس جونياس أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".
أرسنال (5)

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
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سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
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