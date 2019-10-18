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ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
السجائر
السجائر
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هل فرضت الحكومة زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
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سجائر

المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
النيابة -العامة (2)

تحقيقات موسعة.. بيان من النائب العام بخصوص مظاهرات الجمعة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وأصدرت النيابة العامة أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
بطاقات-تموين

حقيقة حذف غير المستحقين للسلع من منظومة الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أي مواطن من المنظومة، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
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