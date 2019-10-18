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هل تستغنى الحكومة عن موظفي الدولة ترشيدًا للنفقات؟

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
وأشار الجهاز، إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.ولفت إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هل فرضت الحكومة زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
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اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يأمر الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية وخفض الدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان. وقال إن أهم ما يميز هذا الملتقى إنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة،
رئاسة-مجلس-الوزراء

إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة, وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.
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