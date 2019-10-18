الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

تحرير:خالد الفوي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.

وأول تلك القرارات منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني، إلى جانب رفض نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو. كما تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه الإثنين 21 أكتوبر في الساعة

وأول تلك القرارات منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني، إلى جانب رفض نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.



كما تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه الإثنين 21 أكتوبر في الساعة الـ10 صباحا.



وإذا فشل ريال مدريد وبرشلونة في التوصل لاتفاق لتحديد موعد جديد للمباراة، ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد إقامة المباراة.



يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة.