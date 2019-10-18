زعيم الثغر يستضيف وادي دجلة في الدوري

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد صالح وإبراهيم السوداني، بينما سيكون خالد الغندور حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، عقب الخسارة من الزمالك (1-0) ثم الفوز على الجونة (1-0)، ثم الفوز على المصري البورسعيدي (1-0). وفي المقابل، يحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري

ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، عقب الخسارة من الزمالك (1-0) ثم الفوز على الجونة (1-0)، ثم الفوز على المصري البورسعيدي (1-0).



وفي المقابل، يحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم التعادل مع حرس الحدود (2-2)، ثم الهزيمة من الدراويش (1-0).



وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد السكندري 5.58 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

