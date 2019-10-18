رياضة

زعيم الثغر يستضيف وادي دجلة في الدوري

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد صالح وإبراهيم السوداني، بينما سيكون خالد الغندور حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، عقب الخسارة من الزمالك (1-0) ثم الفوز على الجونة (1-0)، ثم الفوز على المصري البورسعيدي (1-0). وفي المقابل، يحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري
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حلمى-طولان

رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

سجل ضعيف لتاكسيس جونياس أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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وادي دجلة‎

دجلة يتفوق على زعيم الثغر في مواجهات الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
حسام-حسن (2)

علي ماهر لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
على ماهر

أرقام من تاريخ مواجهات علي ماهر أمام سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
حسام-حسن (6)

«حسام حسن VS إنبي».. 44 هدفًا في 17 لقاءً

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
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