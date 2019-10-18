الإسماعيلي يسعى لعبور الحدود في الدوري

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

حرس الحدود - الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي محمود رضا وكريم مهيا، بينما سيكون محمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الجونة (1-0)، ثم السقوط أمام المصري (3-1)، ثم الفوز على دجلة (1-0). وفي المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر بالجدول، برصيد ثلاث نقاط،

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الجونة (1-0)، ثم السقوط أمام المصري (3-1)، ثم الفوز على دجلة (1-0).



وفي المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر بالجدول، برصيد ثلاث نقاط، حيث تعادل في ثلاث مواجهات أمام المصري (1-1)، وأمام وادي دجلة (2-2)، وأمام طنطا (1-1).



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

