كاسياس يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي

تحرير:خالد الفوي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

إيكر كاسياس

توج الحارس الإسباني إيكر كاسياس بجائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، تلك الجائزة التي تقدم من قبل رابطة اللاعبين بالدوري البرتغالي، والتي تتألف من 314 لاعبًا، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه بورتو، وقال كاسياس عند استلام الجائزة بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شكرًا جزيلا لزملائي في الفريق على هذه الجائزة واختياري أفضل حارس مرمى في الموسم الماضي، إنه لشرف لي أن أكون قادرًا على حصد هذه الجائزة، وآمل ألا تكون الأخيرة، وأن أحصل على جوائز أخرى. سعيد للغاية وممتن لزملائي في الفريق بنيل هذا الإنجاز".

وضم كاسياس تلك الجائزة إلى مجموعة من الجوائز الفردية العديدة التي تحصّل عليها طوال مسيرته الاحترافية. وسبق أن توج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني عامي 2009 و2012، وجائزة زامورا في موسم 2007- 2008. كما توج بجائزة أفضل حارس في القارة الأوروبية عام 2010، ودخل تشكيلة "فيفا" لأفضل حارس في العام، لأعوام

وضم كاسياس تلك الجائزة إلى مجموعة من الجوائز الفردية العديدة التي تحصّل عليها طوال مسيرته الاحترافية.



وسبق أن توج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني عامي 2009 و2012، وجائزة زامورا في موسم 2007- 2008.



كما توج بجائزة أفضل حارس في القارة الأوروبية عام 2010، ودخل تشكيلة "فيفا" لأفضل حارس في العام، لأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012.



وحاز جائزة أفضل حارس في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وأفضل حارس في يورو 2008 و2010، ودخل تشكيل الأفضل في العام من قبَل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأعوام 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012.



يذكر أن كاسياس هو أكثر حارس دولي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، وذلك في 102 مباراة دولية.