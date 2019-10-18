دجلة يتفوق على زعيم الثغر في مواجهات الدوري

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

وادي دجلة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد السكندري 5.58 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب

وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد السكندري 5.58 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد السكندري واجه وادي دجلة من قبل في بطولة الدوري الممتاز، 13 مرة، فاز زعيم الثغر في مواجهتين، بينما فاز دجلة في 8 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات، وسجل زعيم الثغر 12 هدفًا، بينما سجل دجلة 17 هدفًا.

