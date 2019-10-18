التعادل يهيمن على تاريخ مواجهات الحدود والدراويش

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل النادي الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي حرس الحدود، بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين

وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن الإسماعيلي وحرس الحدود تواجها من قبل في 24 مباراة في الدوري الممتاز، فاز الدراويش في 8 مواجهات، بينما فاز الحدود في 5 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 11 لقاءً، وسجل الإسماعيلي 26 هدفًا، بينما سجل الحدود 20 هدفًا.

