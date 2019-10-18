بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

بول بوجبا

زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.

وبدوره كان زين الدين زيدان في دبي من أجل حضور مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي. يذكر أن بوجبا أعلن في الصيف الماضي بشكل واضح، عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة في نادٍ آخر، مؤكدا أنه سيكون من دواعي فخره العمل تحت قيادة زين الدين زيدان. أما المدرب

وبدوره كان زين الدين زيدان في دبي من أجل حضور مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي.



يذكر أن بوجبا أعلن في الصيف الماضي بشكل واضح، عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة في نادٍ آخر، مؤكدا أنه سيكون من دواعي فخره العمل تحت قيادة زين الدين زيدان.



أما المدرب الفرنسي فلم يخفِ أن بول بوجبا وُجد على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الماضي.



وطالب مانشستر يونايتد بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتفريط في خدمات بول بوجبا، وهو الرقم الذي وجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في تلبيته نظرًا لإنفاقه أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات وأبرزها التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.



وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، مع وجود بند يتيح لليونايتد تجديد التعاقد لعام إضافي.