رياضة

بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
بول بوجبا
بول بوجبا
زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.
وبدوره كان زين الدين زيدان في دبي من أجل حضور مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي. يذكر أن بوجبا أعلن في الصيف الماضي بشكل واضح، عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة في نادٍ آخر، مؤكدا أنه سيكون من دواعي فخره العمل تحت قيادة زين الدين زيدان. أما المدرب
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حلمى-طولان

رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

سجل ضعيف لتاكسيس جونياس أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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توتنهام‎

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
أياكس - توتنهام‎ (2)

أياكس يطلب مبلغ ضخم لبيع فان دي بيك

حدد أياكس أمستردام الهولندي، قيمة متوسط ميدانه الشاب دوني فان دي بيك، للأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه اللاعب في وقت سابق بأن لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الهولندي في الميركاتو الشتوي المقبل، وعلى أنه سيبقى في صفوف أياكس إلى نهاية الموسم الجاري، ومع اهتمام ريال مدريد الصيف الماضي بضمه كتعويض للفشل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، حدد أياكس ثمن دي بيك بـ112 مليون يورو، للموافقة على التفريط في خدماته.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
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