لامبارد يرفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

فرانك لامبارد

رفض مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، فكرة تغيير الشكل الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، معربًا عن رضاه عن النظام المتبع حاليا في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مستشاري الدوريات الأوروبية، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة الإنجليزية لندن، وقال لامبارد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إنه كمدرب يعجبه النظام الحالي للبطولة، مشيرًا إلى رفضه التام لتغيير شكل البطولة الحالي، من خلال إضافة عدد أكبر من المباريات لكل فريق سيشارك فيها في المستقبل.

وأشار لامبارد إلى عدم علمه بالآلية التي ستخوض بها الفرق المباريات في حال تم تغيير شكل المسابقة، خاصة أن أجندة المباريات ستكون مزدحمة للغاية. وأضاف المدرب الإنجليزي أن الفكرة بالنسبة له هي عند المشاركة في دوري أبطال أوروبا، يعلم كل مدرب أنه سيواجه الفرق الأفضل في القارة، وبالنسبة له النظام الحالي هو

وأشار لامبارد إلى عدم علمه بالآلية التي ستخوض بها الفرق المباريات في حال تم تغيير شكل المسابقة، خاصة أن أجندة المباريات ستكون مزدحمة للغاية.



وأضاف المدرب الإنجليزي أن الفكرة بالنسبة له هي عند المشاركة في دوري أبطال أوروبا، يعلم كل مدرب أنه سيواجه الفرق الأفضل في القارة، وبالنسبة له النظام الحالي هو المثالي لتحقيق ذلك.



وكان هذا رد لامبارد على مقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول تغيير شكل البطولة بدايةً من عام 2024، إذ ستقسم البطولة لأربع مجموعات، كل منها تضم 8 فرق بدلا من 4.



يذكر أن لامبارد توج بلقب البطولة كلاعب من قبل رفقة تشيلسي في موسم 2011- 2012، بالتغلب في المباراة النهائية على بايرن ميونيخ في عقر داره أليانز أرينا بركلات الترجيح.