باولو ديبالا يستهدف إقناع ساري بقدراته

تحرير:خالد الفوي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

باولو ديبالا

يبدو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يتمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس لأقصى درجة ممكنة، حيث قرر فتح صفحة جديدة مع السيدة العجوز، بعد تمكنه من التغلب على بدايته الصعبة مع البيانكونيري، الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وكان ديبالا قريبا من الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام، لكنه قرر في النهاية البقاء في تورينو، وأوضح الموقع الإيطالي أن ديبالا بدأ يقنع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته.

وتابع الموقع الإيطالي أن اللاعب الأرجنتيني بات مستعدا حاليا لتوقيع عقد جديد مع السيدة العجوز، رغم أن عقده لا يزال ممتدا حتى 2022. وكان ديبالا أحد أسباب فوز يوفنتوس على إنتر ميلان مؤخرًا في الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز الهدف الأول للسيدة العجوز في المباراة. يذكر أن ديبالا انتقل إلى يوفنتوس في عام 2015

وتابع الموقع الإيطالي أن اللاعب الأرجنتيني بات مستعدا حاليا لتوقيع عقد جديد مع السيدة العجوز، رغم أن عقده لا يزال ممتدا حتى 2022.



وكان ديبالا أحد أسباب فوز يوفنتوس على إنتر ميلان مؤخرًا في الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز الهدف الأول للسيدة العجوز في المباراة.



يذكر أن ديبالا انتقل إلى يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من صفوف باليرمو مقابل 32 مليون يورو.



وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات فى مواسم 2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018 و2018- 2019.



كما توج بكأس إيطاليا 3 مرات فى مواسم 2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018، ولقب السوبر الإيطالي مرتين عامي 2015 و2018.