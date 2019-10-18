رياضة

باولو ديبالا يستهدف إقناع ساري بقدراته

تحرير:خالد الفوي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
يبدو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يتمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس لأقصى درجة ممكنة، حيث قرر فتح صفحة جديدة مع السيدة العجوز، بعد تمكنه من التغلب على بدايته الصعبة مع البيانكونيري، الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وكان ديبالا قريبا من الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام، لكنه قرر في النهاية البقاء في تورينو، وأوضح الموقع الإيطالي أن ديبالا بدأ يقنع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته.
وتابع الموقع الإيطالي أن اللاعب الأرجنتيني بات مستعدا حاليا لتوقيع عقد جديد مع السيدة العجوز، رغم أن عقده لا يزال ممتدا حتى 2022. وكان ديبالا أحد أسباب فوز يوفنتوس على إنتر ميلان مؤخرًا في الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز الهدف الأول للسيدة العجوز في المباراة. يذكر أن ديبالا انتقل إلى يوفنتوس في عام 2015
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حلمى-طولان

رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

سجل ضعيف لتاكسيس جونياس أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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جونزالو-هيجواين

رئيس نابولي يفتح الباب أمام عودة هيجواين

فتح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الباب أمام عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق الجنوب الإيطالي من جديد، ولعب هيجواين بقميص نابولي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم ليوفنتوس، ويعده جماهير نابولي لاعبا خائنا، وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين في المستقبل إلى نابولي، ليصرح وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الأمر لا يعتمد عليَّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني قط التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لديّ من التعاقد معه".
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
ديبالا (1)

ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".
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