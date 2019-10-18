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فنانون عن احتجاجات لبنان: نُطالب بحياة كريمة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
إليسا
إليسا
علقت الفنانة إليسا على الأحداث التى شهدها لبنان من احتجاجات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اللهم أحفظ بلدي لبنان"، وهذا ليس أول تعليق لها على الأزمة، فقد كتبت فى تويتة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها"، وتابعت:" هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن". وإليسا ليست الفنانة الوحيدة التى تفاعلت مع احتجاجات الشعب اللبناني.
وكتبت المطربة يارا عبر حسابها على تويتر: "حَلّنا نكون شعب بيعرف مصلحتو، بيعرف الصحّ من الغلط، المقبول من اللي مش مقبول، المنيح من العاطل... حَلّنا نردّ هالبلد على السكّه الصّحيحة، نرجع نعملو بيشبهنا من بعد ما عملوه ما بيشبهنا...إلنا مدّه عايشين بالمش مقبول. حلّلا بقى". فيما كتبت مريام فارس: "يارب أنت
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