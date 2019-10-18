رئيس نابولي يفتح الباب أمام عودة هيجواين

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

جونزالو هيجواين

فتح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الباب أمام عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق الجنوب الإيطالي من جديد، ولعب هيجواين بقميص نابولي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم ليوفنتوس، ويعده جماهير نابولي لاعبا خائنا، وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين في المستقبل إلى نابولي، ليصرح وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الأمر لا يعتمد عليَّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني قط التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لديّ من التعاقد معه".

وتمكن هيجواين من التتويج بلقبين رفقة نابولي على مدار 3 أعوام، إذ توج بكأس إيطاليا فى موسم 2013- 2014، إلى جانب التتويج بلقب السوبر الإيطالي عام 2014. أما مع يوفنتوس، فتوج هيجواين بلقب الدوري الإيطالي مرتين فى موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، إضافة إلى الفوز بلقب كأس إيطاليا موسمي 2016- 2017 و2017- 2018. وخاض

وتمكن هيجواين من التتويج بلقبين رفقة نابولي على مدار 3 أعوام، إذ توج بكأس إيطاليا فى موسم 2013- 2014، إلى جانب التتويج بلقب السوبر الإيطالي عام 2014.



أما مع يوفنتوس، فتوج هيجواين بلقب الدوري الإيطالي مرتين فى موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، إضافة إلى الفوز بلقب كأس إيطاليا موسمي 2016- 2017 و2017- 2018.



وخاض هيجواين 146 مباراة بقميص نابولي في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 91 هدفًا، بينما خاض مع يوفنتوس 113 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 58 هدفًا.



وشارك هيجواين في 6 مباريات في الدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفين، وشارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، تمكن خلالهما من تسجيل هدف وصناعة آخر.