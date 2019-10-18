مصرع لاعب بنادي الشرقية غرقًا في ترعة ببلبيس

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

لقى لاعب بقطاع الناشئين بنادي الشرقية الرياضي، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه غارقًا في ترعة "كفر العرب"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفل "عامر زين محمد" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولاعب فريق قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، غارقًا في مياه ترعة قرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات غرق اللاعب أثناء محاولته الاستحمام مع أقرانه في مياه الترعة، وذلك بعد 3 أشهر على إنضمامه لقطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي.

جرى انتشال الجثة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

