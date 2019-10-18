جريمة

مصرع لاعب بنادي الشرقية غرقًا في ترعة ببلبيس

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية
لقى لاعب بقطاع الناشئين بنادي الشرقية الرياضي، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه غارقًا في ترعة "كفر العرب"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفل "عامر زين محمد" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولاعب فريق قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، غارقًا في مياه ترعة قرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات غرق اللاعب أثناء محاولته الاستحمام مع أقرانه في مياه الترعة، وذلك بعد 3 أشهر على إنضمامه لقطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي.

جرى انتشال الجثة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.


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مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
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مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
كلبش

مباحث الوراق تضبط عصابة لسرقة الحقائب أعلى الدائري

واقعة تلو أخرى لسرقة حقائب المارة شكلت لغزا محيرا بحث رجال المباحث عن فك طلاسمه، فريق بحث رفيع المستوى شكّله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص البلاغات التي تم تحريرها، وتبين أن غالبيتها دارت أحداثها أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق شمال المحافظة، لينضم ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث الوراق إلى فريق البحث الذي ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى تم الكشف عن هوية المتهمين وضبطهم.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
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إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره عام ونصف العام غرق في أثناء لهوه في ترعة الـ"10 آلاف" التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى انتشال الجثة بواسطة الضفادع البشرية بعد محاولات عدة من الأهالى باءت بالفشل، وتم نقله إلى مستشفى أبو المطامير العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.
جثة-طفلة

«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر

تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها. "الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.
غرق

«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
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