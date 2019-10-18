تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

تحرير:كريم مليم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.

وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد واجه دجلة من قبل في بطولة الدوري، 13 مرة، فاز زعيم الثغر في مواجهتين، بينما فاز دجلة في 8 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات، وسجل زعيم الثغر 12 هدفًا، بينما سجل دجلة 17 هدفًا. وواجه طلعت يوسف فريق دجلة من قبل في 13 لقاءً، فاز طلعت يوسف في 9 مواجهات، وتعادل في لقاء،

وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد واجه دجلة من قبل في بطولة الدوري، 13 مرة، فاز زعيم الثغر في مواجهتين، بينما فاز دجلة في 8 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات، وسجل زعيم الثغر 12 هدفًا، بينما سجل دجلة 17 هدفًا.



وواجه طلعت يوسف فريق دجلة من قبل في 13 لقاءً، فاز طلعت يوسف في 9 مواجهات، وتعادل في لقاء، وخسر 3 مواجهات، وسجل يوسف في شباك دجلة 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.



من جانبه واجه تاكسيس جونياس فريق الاتحاد من قبل في مواجهتين، خسر لقاءً وتعادل فى لقاء، وسجل جونياس في شباك زعيم الثغر 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.



الأرقام تبرهن على التفوق الكاسح لطلعت يوسف أمام تاكسيس جونياس، حيث تواجها في 3 مواجهات، فاز فيها طلعت يوسف، وسجل يوسف في شباك تاكسيس 6 أهداف، بينما سجل جونياس في شباك طلعت يوسف 3 أهداف.

