الجرعات الزائدة من فيتامين C تؤدي إلى حصوات الكلى

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حصوات الكلى، يُنصح بشرب الكثير من السوائل بشكل عام، حيث تعمل على التخفيف من حجم المواد المتكونة في البول، وتحدّ من تكوّن الحصوات في الكلى

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

حصوات الكلى

تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تقوم بعدة وظائف حيوية؛ على سبيل المثال، تنقية الدم وتطهيره، إضافة إلى الحفاظ على معدلات الماء في الجسم، كما أنها تخلصك من المواد السامة؛ لذا عندما يحدث أي خلل، تتضاعف المشكلات الصحية لدى المريض، وليس ذلك فقط، فإن تكوّن الحصوات داخل الكليتين نتيجة الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والأملاح، يؤدي إلى أمراض عديدة، إذا لم تُعالج؛ لذا يجب اتباع بعض الطرق البسيطة المنزلية، لكي تقوم الكلى بوظائفها. وذلك نقلا عن "health line".

تعد حصى الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، وقد تنتج عنها آلام شديدة يصعب تحمّلها إذا لم تعالج على الفور. على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى هم أكثر عرضة للحصول عليها مرة أخرى، ومع ذلك فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحد من هذا الخطر. «علاج