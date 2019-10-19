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الجرعات الزائدة من فيتامين C تؤدي إلى حصوات الكلى

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حصوات الكلى، يُنصح بشرب الكثير من السوائل بشكل عام، حيث تعمل على التخفيف من حجم المواد المتكونة في البول، وتحدّ من تكوّن الحصوات في الكلى
تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
حصوات الكلى
حصوات الكلى
تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تقوم بعدة وظائف حيوية؛ على سبيل المثال، تنقية الدم وتطهيره، إضافة إلى الحفاظ على معدلات الماء في الجسم، كما أنها تخلصك من المواد السامة؛ لذا عندما يحدث أي خلل، تتضاعف المشكلات الصحية لدى المريض، وليس ذلك فقط، فإن تكوّن الحصوات داخل الكليتين نتيجة الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والأملاح، يؤدي إلى أمراض عديدة، إذا لم تُعالج؛ لذا يجب اتباع بعض الطرق البسيطة المنزلية، لكي تقوم الكلى بوظائفها. وذلك نقلا عن "health line".
تعد حصى الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، وقد تنتج عنها آلام شديدة يصعب تحمّلها إذا لم تعالج على الفور. على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى هم أكثر عرضة للحصول عليها مرة أخرى، ومع ذلك فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحد من هذا الخطر. «علاج
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4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".
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دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
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الكحة الجافة مزعجة.. تخلص منها بشاي الزعتر

الكحة أو السعال هي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، وربما تزداد حدتها بشكل كبير إذا لم تعالج على الفور، وفي مثل هذه الحالات، يفضل الابتعاد عن العقاقير الطبية تمامًا، والاتجاه إلى العلاجات المنزلية الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، العسل يعد علاجا فعالا لمثل هذه الحالات، كما أنه موصى به من قبَل منظمة الصحة العالمية، لأنه يساعد في التهدئة من التهيج الناتج عن السعال المستمر، كما أن عصير الأناناس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يستخدم في التقليل من التورم في الأنف، نقلًا عن "daily health post".
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