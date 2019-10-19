الجرعات الزائدة من فيتامين C تؤدي إلى حصوات الكلى

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حصوات الكلى، يُنصح بشرب الكثير من السوائل بشكل عام، حيث تعمل على التخفيف من حجم المواد المتكونة في البول، وتحدّ من تكوّن الحصوات في الكلى
تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تقوم بعدة وظائف حيوية؛ على سبيل المثال، تنقية الدم وتطهيره، إضافة إلى الحفاظ على معدلات الماء في الجسم، كما أنها تخلصك من المواد السامة؛ لذا عندما يحدث أي خلل، تتضاعف المشكلات الصحية لدى المريض، وليس ذلك فقط، فإن تكوّن الحصوات داخل الكليتين نتيجة الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والأملاح، يؤدي إلى أمراض عديدة، إذا لم تُعالج؛ لذا يجب اتباع بعض الطرق البسيطة المنزلية، لكي تقوم الكلى بوظائفها. وذلك نقلا عن "health line".
تعد حصى الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، وقد تنتج عنها آلام شديدة يصعب تحمّلها إذا لم تعالج على الفور. على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى هم أكثر عرضة للحصول عليها مرة أخرى، ومع ذلك فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحد من هذا الخطر.
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تعد حصى الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، وقد تنتج عنها آلام شديدة يصعب تحمّلها إذا لم تعالج على الفور. على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى هم أكثر عرضة للحصول عليها مرة أخرى، ومع ذلك فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحد من هذا الخطر.
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ما حصوات الكلى؟
تُعرف حصى الكلى أيضا باسم الأحجار الكلوية، وتتكون من مواد صلبة تتجمع في مجرى البول، وقد تؤدي إلى صعوبة كبيرة في التبول، كما تسبب انسدادا في جزء من الجهاز البولي، وقد ينتج عنها ألم شديد ونزيف وقيء؛ لذا يجب التخلص منها على الفور من خلال العلاجات المنزلية أو الذهاب للطبيب. إضافة إلى ذلك، كشفت العديد من الأبحاث عن أن نحو 12% من الرجال و5% من النساء حول العالم عرضة للإصابة بحصى الكلى خلال حياتهم.
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في ما يلي بعض الطرق الطبيعية التي تقلل خطر تشكيل حصوات في الكلى:
1- الحصول على قدر كافٍ من الماء
عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حصوات الكلى، يُنصح بشرب الكثير من السوائل بشكل عام، حيث تعمل السوائل على التخفيف من حجم المواد المتكونة في البول، ما يجعلها أقل عرضة لأن تتحول إلى حصوات، ومع ذلك ليست كل السوائل تعطي هذا التأثير بالتساوي؛ فعلى سبيل المثال، يرتبط تناول كميات كبيرة من المياه بانخفاض خطر تكوين حصوات الكلى، كما أن المشروبات مثل القهوة والشاي وعصير البرتقال، ترتبط بانخفاض معدلات الخطورة أيضًا. وعلى الجانب الآخر، يسهم استهلاك كميات كبيرة من الصودا (المشروبات الغازية والمحلاة صناعيا) في تكوين حصوات الكلى.
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2- زيادة كمية حمض الستريك
حمض الستريك هو حمض عضوي موجود في العديد من الفواكه والخضراوات، خاصة الحمضيات، كما أن الليمون يحتوي على معدلات عالية من هذا المركب؛ لذا يجب تناول كميات كبيرة منه، من خلال استهلاك الحمضيات المتمثلة فى الجريب فروت والبرتقال والليمون. يمكنك أيضًا محاولة إضافة بعض عصير الليمون إلى الماء.
3- الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات
الأكسالات هى أحد مضادات التغذية (مركبات طبيعية تتداخل لامتصاص المواد الغذائية)، وتوجد في كثير من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الخضراوات الورقية والفواكه والكاكاو. إضافة إلى ذلك ينتج جسمك كمية كبيرة منها، وبالتالي يؤدي تناول كمية كبيرة من الأكسالات إلى زيادة إفرازها في البول، ما ينتج عنه حدوث مشكلات بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى تكوين حصوات في الكلى.
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4- لا تأخذ جرعات عالية من فيتامين C
تشير الدراسات إلى أن مكملات فيتامين C (حمض الأسكوربيك) مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بحصى الكلى، كما يزيد تناول كمية كبيرة من فيتامين (ج) التكميلي من إفراز الأكسالات في البول، حيث يمكن تحويل بعض فيتامين (ج) إلى أكسالات داخل الجسم.
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