مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

انفجار - أرشيفية

لقى 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ولقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية 13 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد.

وفي 11 أكتوبر الماضي، شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنان بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، أن مسلحون هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، موضحا أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات 3 آخرين