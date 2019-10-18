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مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
لقى 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ولقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية 13 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد.
وفي 11 أكتوبر الماضي، شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنان بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، أن مسلحون هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، موضحا أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات 3 آخرين
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مفاعل اراك النووى

الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط

أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين. وذكرت المجموعة -في بيان اليوم الجمعة، أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث في تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلوواط.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

مواجهات عنيفة في فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص ويصيب العشرات

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الأولي. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.
الاتحاد الأوروبي

بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يوافق على «صفقة» بريكست

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على اتفاق جديد مع بريطانيا، بخصوص خروج المملكة المتحدة "بريكست"، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن الدولة الأعضاء التي عقدت قمسة في بروكسل اليوم الخميس، صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، وحددت يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب، على أن يدخل الاتفاق جيز التنفيذ بداية من اليوم الأول في نوفمبر المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على كافة الوثائق الضرورية في الوقت المناسب، بحسب روسيا اليوم.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
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بوتين (2)

بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
الشرطة-البولندية

مقتل وإصابة 6 مجندين في محاولة تفكيك متفجرات ببولندا

أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات في جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء، أن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني اثنان منهم من جروح خطيرة. وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات في نفس المنطقة لاحقاً.
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
الصين

وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
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