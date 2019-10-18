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«بعلم الوصول» يمثل مصر في أيام «قرطاج السينمائية»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
بسمة
بسمة
اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم المصري «بعلم الوصول» لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. وبهذه المشاركة يواصل الفيلم مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى حيث يسافر مخرجه هشام صقر والمنتج المشارك به محمد حفظي لمدينة مونبيلييه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من 18 لـ26 أكتوبر الجاري ويعرض الفيلم مرتين يومي23 و25 من الشهر نفسه.
ويتوجه الفيلم بعدها إلى مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في مسابقة المخرجين الجدد في مهرجانها السينمائي الدولي المقام في الفترة من 17 لـ30 من الشهر الجاري ويقام للفيلم أربعة عروض في أيام 19 و20و23 و25 من الشهر الجاري. وعرض الفيلم فى الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو، وسط إقبال جماهيري كبير
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فيلم يوم وليلة

«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.
طلعت-زكريا

انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

قال الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، إن الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، مؤكدا حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الكوميديان الكبير، مشيرا إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، بعد الاتفاق مع كل صناع.. وفيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي مخلوط بالأكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح ذكى.
كريم-قاسم

«سواح» لكريم قاسم يعرض الجمعة على هذه القناة

يعرض فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم على قناة «OSN يا هلا»، يوم الجمعة المقبل، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصوله على 11 جائزة، أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض في دولتي بلجيكا وفرنسا مطلع العام المقبل، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في دولة لوكسمبورج، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.
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لما لنتولد (2)

تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
فيلم لم بنتولد

صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم

من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
ستموت- في -العشرين (1)

بطلا «ستموت فى العشرين»: الفيلم فرصة لعودة السينما السودانية

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان نحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحول حياته كلها إلى انتظار للموت والاستسلام التام لكل أحداث الحياة.
بسمه

بسمة تكشف أصعب تحد في «ماكو»: انتظروا عملا مهما

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.
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