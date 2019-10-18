«بعلم الوصول» يمثل مصر في أيام «قرطاج السينمائية»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم المصري «بعلم الوصول» لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. وبهذه المشاركة يواصل الفيلم مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى حيث يسافر مخرجه هشام صقر والمنتج المشارك به محمد حفظي لمدينة مونبيلييه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من 18 لـ26 أكتوبر الجاري ويعرض الفيلم مرتين يومي23 و25 من الشهر نفسه.

ويتوجه الفيلم بعدها إلى مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في مسابقة المخرجين الجدد في مهرجانها السينمائي الدولي المقام في الفترة من 17 لـ30 من الشهر الجاري ويقام للفيلم أربعة عروض في أيام 19 و20و23 و25 من الشهر الجاري. وعرض الفيلم فى الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو، وسط إقبال جماهيري كبير

ويتوجه الفيلم بعدها إلى مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في مسابقة المخرجين الجدد في مهرجانها السينمائي الدولي المقام في الفترة من 17 لـ30 من الشهر الجاري ويقام للفيلم أربعة عروض في أيام 19 و20و23 و25 من الشهر الجاري.

وعرض الفيلم فى الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو، وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد انتهاء العروض الثلاثة له هناك والتي رفعت كلها شعار كامل العدد.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.

تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

وعبرت بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة، عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة، مشيرة إلى أنها عاشت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.