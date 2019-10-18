رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

تحرير:أحمد شحاتة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

حلمي طولان

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.

وجاء اختيار حلمي طولان لتدريب الفريق البترولي بناءً على ترشيح لجنة الكرة بالنادي مؤخرا، ويضم الجهاز الفني كلا من ممدوح المحمدي مدربًا عاما، وسيد ياسين مدربا، وخالد خليل مدربًا للحراس، مع الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي. إنبي فشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز،

وجاء اختيار حلمي طولان لتدريب الفريق البترولي بناءً على ترشيح لجنة الكرة بالنادي مؤخرا، ويضم الجهاز الفني كلا من ممدوح المحمدي مدربًا عاما، وسيد ياسين مدربا، وخالد خليل مدربًا للحراس، مع الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.



إنبي فشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.



وسيكون فريق إنبي في مهمة صعبة عندما يستقبل نظيره الزمالك، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

