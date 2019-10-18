«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

توك توك

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.

التحريات أشارت إلى أن المتهمين يفتعلون مشاجرة مع ضحاياهم، ثم يقوم أحد عناصر التشكيل بسرقة مركبة "التوك توك" بالمغافلة، متخذين من دائرة مركز أوسيم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع،

التحريات أشارت إلى أن المتهمين يفتعلون مشاجرة مع ضحاياهم، ثم يقوم أحد عناصر التشكيل بسرقة مركبة "التوك توك" بالمغافلة، متخذين من دائرة مركز أوسيم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أسفر أحدها عن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة مركبات "توك توك" بنفس الأسلوب.



وأرشد المتهمون عن أماكن إخفائهم وتصريفهم مركبات "التوك توك" المستولى عليها، وأمكن ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.







