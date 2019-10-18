مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة قيام 5 أشخاص، لدى اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالجيزة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم، تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم،

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة قيام 5 أشخاص، لدى اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالجيزة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم، تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وقطعتا سلاح أبيض عبارة عن "مطواة، سكين"، ومركبة "توك توك" مستخدمة فى الواقعة.



بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم جريمتي سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم وإخفائهم للمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







