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حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
وزارة المالية
وزارة المالية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هل فرضت الحكومة زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
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وزارة-المالية

المالية تستعرض جهود إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.
رئاسة-مجلس-الوزراء

وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
فلوس (2)

هل تنجح الحكومة في خفض عجز الموازنة والدين العام؟

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، كما طالب أيضا بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
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