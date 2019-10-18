مباحث الوراق تضبط عصابة لسرقة الحقائب أعلى الدائري

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

كلبش

واقعة تلو أخرى لسرقة حقائب المارة شكلت لغزا محيرا بحث رجال المباحث عن فك طلاسمه، فريق بحث رفيع المستوى شكّله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص البلاغات التي تم تحريرها، وتبين أن غالبيتها دارت أحداثها أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق شمال المحافظة، لينضم ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث الوراق إلى فريق البحث الذي ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى تم الكشف عن هوية المتهمين وضبطهم.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائرى بدائرة القسم مسرحا لمزاولة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائرى بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم وإخفائهم المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







