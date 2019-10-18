جريمة

مباحث الوراق تضبط عصابة لسرقة الحقائب أعلى الدائري

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
كلبش
كلبش
واقعة تلو أخرى لسرقة حقائب المارة شكلت لغزا محيرا بحث رجال المباحث عن فك طلاسمه، فريق بحث رفيع المستوى شكّله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص البلاغات التي تم تحريرها، وتبين أن غالبيتها دارت أحداثها أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق شمال المحافظة، لينضم ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث الوراق إلى فريق البحث الذي ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى تم الكشف عن هوية المتهمين وضبطهم.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائرى بدائرة القسم مسرحا لمزاولة
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مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
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مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
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«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.
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تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
توك-توك

«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.
كلبش

ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.
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كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
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