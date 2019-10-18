حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 22 31شبين الكوم 21 31طنطا 21 30دمنهور 20 29الإسكندرية 20