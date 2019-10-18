سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 22 31شبين الكوم 21 31طنطا 21 30دمنهور 20 29الإسكندرية 20
اقرأ المزيد
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هل فرضت الحكومة زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
بطاقات-تموين

حذف مليون مواطن من بطاقات التموين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وأنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-برد-شتاء-امطار-فى-القليوبية (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (5)

أمطار ورياح شديدة تضرب مدينة أسوان صباح اليوم

تعرضت مدينة أسوان صباح اليوم الأربعاء إلى موجة من الأمطار المتوسطة المصحوبة برياح، فيما أدت إلى توقف جزئي لحركة السير والمشاه والحياة العامة، خاصة بمناطق وسط وشرق المدينة. من جانبها، أعلنت المحافظة حالة الطواريء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب المركبات بالتوقف فورا عن استخدام الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية. كما قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسبا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (3)

طقس اليوم.. حرارة وشبورة واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]