مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

مأمورية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.

جهود ضباط القسم بقيادة المقدم مجدي موسى، رئيس وحدة مباحث أوسيم، توصلت إلى اتجار شخصين مقيمين بدائرة المركز لهما معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة المركز مسرحا لنشاطهما غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد وليد كمال معاون

جهود ضباط القسم بقيادة المقدم مجدي موسى، رئيس وحدة مباحث أوسيم، توصلت إلى اتجار شخصين مقيمين بدائرة المركز لهما معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة المركز مسرحا لنشاطهما غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، والرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة بشتيل، من ضبط المتهمين وبحوزتهما 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتفان محمولان.



بمواجهتهم أقر الأول بالأحكام الصادرة ضده وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والثاني والثالث بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.







