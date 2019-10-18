جريمة

مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
مأمورية
مأمورية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
جهود ضباط القسم بقيادة المقدم مجدي موسى، رئيس وحدة مباحث أوسيم، توصلت إلى اتجار شخصين مقيمين بدائرة المركز لهما معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة المركز مسرحا لنشاطهما غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد وليد كمال معاون
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سرقة-شقق

مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
كلبش

مباحث الوراق تضبط عصابة لسرقة الحقائب أعلى الدائري

واقعة تلو أخرى لسرقة حقائب المارة شكلت لغزا محيرا بحث رجال المباحث عن فك طلاسمه، فريق بحث رفيع المستوى شكّله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص البلاغات التي تم تحريرها، وتبين أن غالبيتها دارت أحداثها أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق شمال المحافظة، لينضم ضباط فرقة الشمال ووحدة مباحث الوراق إلى فريق البحث الذي ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى تم الكشف عن هوية المتهمين وضبطهم.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
توك-توك

«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.
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هيروين

حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.
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القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.
حملة-أمنية-في-العبور (3)

أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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